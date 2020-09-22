Ассистентские дубли Кучерова и Радулова в обзоре встречи «Тампы» и «Далласа»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. У «Далласа» отличились Джо Павелски и Маттиас Янмарк.
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Ассистентскими дублями в этой встрече отметились сразу два российских игрока – Никита Кучеров (0+2) в составе «Лайтнинг» и Александр Радулов (0+2) у «Далласа».
Следующая встреча между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в четверг, 24 сентября. Начало – в 3:00 мск.
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