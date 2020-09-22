Никита Кучеров признан 2-й звездой встречи «Тампа-Бэй» — «Даллас»
27-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан 2-й звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2), информирует пресс-служба «молний» в «Твиттере».
В игре с «Далласом» Кучеров провёл на льду 18 минут и 57 секунд и отметился ассистентским дублем (0+2), завершив встречу с показателем полезности «+2». На его счету в этом матче 6 бросков в створ, 2 силовых приёма, 1 заблокированный бросок и 2 потери шайбы.
Первой звездой матча признан защитник «Тампы» Виктор Хедман, также отдавший две голевые передачи, а третьей – игрок «Далласа» Йон Клингберг (0+2).
Следующая встреча между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в четверг, 24 сентября. Начало – в 3:00 мск.
Ассистентские дубли Кучерова и Радулова в обзоре встречи «Тампы» и «Далласа»
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