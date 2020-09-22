36-летний Джо Павелски повторил снайперское достижение Уэйна Гретцки и Бретта Халла

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.



В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда эта шайба стала 10-й в этом плей-офф НХЛ, что является вторым результатом в истории Кубка Стэнли среди игроков, достигших 36 лет. Таким образом американский нападающий повторил достижение Уэйна Гретцки (1997) и Бретта Халла (2002).

Рекорд был установлен в 1958 году, когда легендарный форвард «Монреаль Канадиенс» Морис Ришар отличился 11 раз за плей-офф.