Кучеров повторил российский рекорд Малкина по голевым передачам за один плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.



Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился ассистентский дублем, благодаря чему достиг отметки в 22 голевые передачи в нынешнем плей-офф. Таким образом российский форвард повторил национальный рекорд по результативным передачам, который в 2009 году установил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

При этом Кучеров провёл на три матча меньше, чем Малкин 11 лет назад. Матч с «Далласом» стал для Никиты 21-м в нынешнем розыгрыше, тогда как Евгений сделал 22 передачи за 24 матча.