Янмарк: дисциплина подвела «Даллас». Нам нужно лучше делать свою работу
Нападающий «Даллас Старз» Маттиас Янмарк прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 1-1). После первого периода «звёзды» проигрывали со счётом 0:3, причём две первые шайбы «молнии» забросили при игре в большинстве.
«Это привело к нашему поражению. Мы не хотели хватать штрафные минуты. Понимали, что это плей-офф и от удалений нужно держаться подальше. Но „Тампа“ реализовала два большинства, и это привело их к победе. А нам нужно лучше делать свою работу.
Мы не показали тот хоккей, который должны. Мы обязаны играть лучше. Нас подвела дисциплина. Тут дело не только в том, что нам забивали. Когда играешь в меньшинстве, то не контролируешь ход матча», — цитирует Янмарка пресс-служба НХЛ.
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