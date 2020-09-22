Хедман — о победе во втором матче: Василевский сделал несколько важнейших сейвов

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).

«Возможно, если бы мы уступали 0:3, то тоже старались бы залезть сопернику под кожу и вывести его из себя. Конечно, не стоит поддаваться на провокации. Нашим бригадам меньшинства пришлось потрудиться, чтобы отстоять преимущество в счёте. Хорошо, Василевский сделал несколько важнейших сейвов.



В конце мы вернулись к хоккею, который обычно приносит нам успех, — забросам в глубину и активному форчеку. Собственно, именно такая игра, а не обмен удалениями лучший ответ, когда соперник отыгрывает две шайбы и делает отставание минимальным», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.