Хедман — о победе во втором матче: Василевский сделал несколько важнейших сейвов
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).
«Возможно, если бы мы уступали 0:3, то тоже старались бы залезть сопернику под кожу и вывести его из себя. Конечно, не стоит поддаваться на провокации. Нашим бригадам меньшинства пришлось потрудиться, чтобы отстоять преимущество в счёте. Хорошо, Василевский сделал несколько важнейших сейвов.
В конце мы вернулись к хоккею, который обычно приносит нам успех, — забросам в глубину и активному форчеку. Собственно, именно такая игра, а не обмен удалениями лучший ответ, когда соперник отыгрывает две шайбы и делает отставание минимальным», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
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