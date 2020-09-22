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Главный тренер «Тампы» рассказал, что восхищает его в Кучерове

Главный тренер «Тампы» рассказал, что восхищает его в Кучерове
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями после победы во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1). Одним из главных героев матча стал российский нападающий Никита Кучеров, сделавший ассистентский дубль

«Что меня восхищает в Кучерове — это то, с какой страстью он борется за шайбу. Мы все говорим о его передачах — и по делу, но вы посмотрите, как часто он вступает в единоборства и выигрывает их. Когда так совмещаются мастерство и бойцовские качества, этим нельзя не восхищаться.

Мне понравилось, что у ребят не было никакой паники, когда счёт стал 3:2. Вся скамейка оставалась уверенной и спокойной, и игроки просто делали свою работу», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров: мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли
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