Источник: защитник «Магнитки» Дронов не пошёл в армию за взятку в 100 тыс. рублей военкому

Стали известны новые подробности уголовного дела с участием представителя «Металлурга» и игроков КХЛ. Ранее появилась информация, что на старшего администратора клуба Виктора Сухова завели дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).



Он подозревается в том, что передавал деньги от хоккеистов «Металлурга» военкому Магнитогорска Андрею Житникову (сейчас находится под следствием). Сообщалось, что защитник «Авангарда» Алексей Береглазов, защитник системы «Амура» Александр Игошев и нападающий «Витязя» Павел Варфоломеев не пошли в армию после дачи взяток. Все игроки в прошлом выступали за «Магнитку».



По информации Znak.com, в армию также не пошёл защитник «Магнитки» Григорий Дронов. По данным источника, в 2018 году это обошлось ему, как и трём товарищам по команде, в 100 тыс. рублей.

Источник: Береглазов, Игошев и Варфоломеев дали взятку военкому, чтобы не идти в армию