Александр Мостовой призвал поддержать хоккейный «Спартак» после четырёх поражений кряду

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой призвал поддержать «Спартак» и главного тренера команды Олега Знарка после четырёх поражений кряду.

«Четыре поражения — не конец света. Неприятно, конечно, но регулярка только началась, впереди несколько дней паузы, а потом и календарь способствует тому, чтобы переломить ситуацию. „Амур“ дома и два принципиальнейших поединка. Надо поддержать команду Олега Знарка!!!» — написал Мостовой в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Мостового.

20 сентября команда Олега Знарка проиграла на выезде в московском дерби «Динамо» со счётом 0:5. Ранее красно-белые на домашнем льду проиграли минскому «Динамо» (3:4 ОТ), «Трактору» (1:2) и СКА (0:2).