Александр Мостовой призвал поддержать хоккейный «Спартак» после четырёх поражений кряду
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой призвал поддержать «Спартак» и главного тренера команды Олега Знарка после четырёх поражений кряду.
«Четыре поражения — не конец света. Неприятно, конечно, но регулярка только началась, впереди несколько дней паузы, а потом и календарь способствует тому, чтобы переломить ситуацию. „Амур“ дома и два принципиальнейших поединка. Надо поддержать команду Олега Знарка!!!» — написал Мостовой в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Мостового.
20 сентября команда Олега Знарка проиграла на выезде в московском дерби «Динамо» со счётом 0:5. Ранее красно-белые на домашнем льду проиграли минскому «Динамо» (3:4 ОТ), «Трактору» (1:2) и СКА (0:2).
Знарок: очень доволен, что сейчас у «Спартака» пауза. Два центра многое значат для команды
- 22 сентября 2020
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