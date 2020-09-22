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Хоккеисты «Куньлуня» прибыли на матч с «Локомотивом»

Хоккеисты «Куньлуня» прибыли на матч с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» прибыли в Мытищи, где должен состояться матч регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Фотография игроков на арене опубликована в «твиттере» клуба.

«Ребята уже здесь», — написано в «твиттере» «Куньлуня».

Запись можно посмотреть в «твиттере» китайского клуба.

Кроме того, пресс-служба «Куньлуня» опубликовала состав команды на матч.

Встреча изначально должна была пройти 21 сентября в Мытищах, где китайская команда проводит домашние матчи. Позднее КХЛ объявила о переносе встречи на вторник.

Сегодня утром пресс-службы команд сделали диаметрально противоположные заявления о статусе матча.

«Пока у нас никаких телодвижений нет, команда по-прежнему находится в Ярославле. С большой долей вероятности игра сегодня не состоится», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Локомотива». В «Куньлуне» же сообщили, что клуб не знает о переносе матча и команда продолжает готовиться к игре.

Пресс-служба «Куньлуня» опубликовала фото из раздевалки перед матчем с «Локомотивом»
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