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Тесты около 30 игроков «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат

Тесты около 30 игроков «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат
Хоккей / КХЛ 0

В ярославском «Локомотиве» наблюдается масштабная вспышка коронавируса, сообщает РИА «Новости». По данным источника, тесты около 30 игроков команды дали положительный результат на коронавирус.

Сегодня, 22 сентября, «Локомотив» должен был в Мытищах встретиться с «Куньлунь Ред Стар». Пекинский клуб прибыл на арену, в «Локомотиве» ранее сообщили, что команда остаётся в Ярославле.

Встреча изначально должна была пройти 21 сентября в Мытищах, где китайская команда проводит домашние матчи. Позднее КХЛ объявила о переносе встречи на вторник.

Сегодня утром пресс-службы команд сделали диаметрально противоположные заявления о статусе матча.

«Пока у нас никаких телодвижений нет, команда по-прежнему находится в Ярославле. С большой долей вероятности игра сегодня не состоится», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Локомотива». В «Куньлуне» рассказали, что клуб не знает о переносе матча и команда продолжает готовиться к игре.

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