Плющев — о «Локомотиве»: КХЛ поступила справедливо. На что надеялись ярославцы?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с присуждением технического поражения «Локомотиву».
«Сложно комментировать эту ситуацию, но «Локомотив» поступил нелогично. Если в команде знали, что у игроков серьёзные симптомы, надо было заранее предупреждать. Знаете, беременность проходит только через 9 месяцев. На что надеялись ярославцы?
Если одна команда уже выходит на раскатку, а другая только заявляет, что не приедет, это выходит за рамки регламента. Ситуацию надо было решать заранее, а предупреждать за полтора часа — это однозначная «баранка». «Локомотив» сам виноват. В клубе должны были понимать, что само по себе и быстро всё не пройдёт. КХЛ поступила совершенно справедливо.
То, что повышается заболеваемость в лиге, — не самая хорошая тенденция. Но вопрос такой: почему в футболе такого не было, а в хоккее идёт цепная реакция? Значит, где-то что-то не учли, КХЛ не продумала до конца календарь. Если сейчас пойдут повальные заболевания, то не знаю, как выходить из этой ситуации», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 22 сентября 2020
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