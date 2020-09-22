«Ак Барс» обыграл «Авангард» в серии буллитов

Казанский «Ак Барс» обыграл «Авангард» по буллитам. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 2:1.



В середине первого периода счёт открыли казанцы. С передачи Никиты Дыняка шайбу забросил Станислав Галиев. В конце второго игрового отрезка «Авангард» сравнял счёт, реализовав большинство. Шайбу с передачи Сергея Толчинского забросил Оливер Каски. В серии буллитов удачливее оказались казанцы — 1:0.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ак Барс» проиграл всего один матч — с «Витязем» (0:4). К этому матчу победная серия казанцев составляла пять встреч. «Ак Барс» обыграл СКА (3:2 ОТ), минское «Динамо» (5:4), дважды — «Сочи» (4:0, 5:3) и уфимский «Салават Юлаев» (4:1). У «Авангарда» до этого было два поражения в сезоне: в матче с «Салаватом» (2:3) и в овертайме — с «Автомобилистом» (3:4 ОТ). На счету омской команды шесть побед в сезоне.