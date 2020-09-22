Кравец: хоккей — это наша любимая профессия и работа, её нужно выполнять с радостью

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с «Витязем» (4:3 ОТ).
«Матч против одного из лучших клубов Востока. Мы настраивались на командную игру, командный дух, что ребята и показали сегодня – все, кто играл, находился на скамейке, и, конечно, вратарь. В целом матч у «Витязя» получился. У нас сложная ситуация после первых встреч сезона, хорошо, что мы пытаемся вылезать из этого. Поэтому благодарю ребят за самоотверженность, за характер, за игру и победу. Ну и болельщиков поздравляю с победой. Я сегодня «дал жару» на лавке? Наверное, вам показалось. Я стараюсь не переходить на личности и всегда поддерживаю ребят. Конечно, бывают срывы. Мы стремимся к тому, чтобы в команде не нужно было никого заставлять играть в хоккей. Это наша любимая профессия и работа, её нужно выполнять с радостью, а не из-под кнута. Артюхину от меня не попало, я его хвалил. А вот Моисееву да, сказал, что нужно по-другому сыграть. Я доволен большинством, но недоволен тем, что шайба не залетала в ворота. Если мы продолжим правильно делать работу, шайба залетит. Дергачёв с нами в поездке, в следующих играх может сыграть. Александру Сёмину тоже получше, мы с ним созванивались. По приезду, думаю, он будет с командой», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.
- 22 сентября 2020
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