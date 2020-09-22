Квартальнов: Да Коста тренируется, но пока не будет играть. По рекомендации врача

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б).
«Сыграли с хорошей командой. Конечно, довольны, что набрали двумя очками. Безобразное большинство у нас было. Много дали сопернику шансов в большинстве сыграть. Надо бросать побольше, немного академией занимаемся.
Что не получается в большинстве? Хотелось бы, чтобы оно было лучше. Пока не получается. Не думаю, что всё дело в да Косте. У нас есть ребята, которые должны решать в большинстве. Они тоже злятся, понимают всё, но иногда надо сыграть проще.
Хованов? Неплохо сыграл, ему непросто в этом году — не так часто выходит. В дальнейшем будет почаще выходить. Дадим ему несколько матчей и увидим его настоящего. Мастерство у него есть, с шайбой справляется неплохо. Буллиты исполняют игроки, у которых есть мастерство.
Да Коста? Тренируется, но пока не будет играть. По рекомендации врача, так скажу.
Билялов? Тимур нам сегодня помог, это факт. Соперник поинтереснее контролировал шайбу в большинстве сегодня. Но в командах высокого уровня вратарь и должен давать шансы. Билялов прогрессирует, растёт.
Юдин? Прогрессирует. Про болезнь не надо думать, надо уходить в работу. У него всё нормально, здоровый парень», — приводит слова тренера пресс-служба казанской команды.
- 22 сентября 2020
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