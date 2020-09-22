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Билялов: в первом периоде «Авангард» поджал — «Ак Барс» немного не был готов

Билялов: в первом периоде «Авангард» поджал — «Ак Барс» немного не был готов
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился эмоциями после победы в матче с «Авангардом» (2:1 Б).

«Живая игра была, в первом периоде соперник нас поджал — мы немного не были готовы. Потихоньку разбегались, начали играть в свой хоккей. Удаления подвели. Но хорошо, что довели матч до победы по буллитам.

Удивился ли, что сегодня в воротах «Авангарда» играл Бобков? Нет, потому что ротация тоже должна быть. Вратари же не железные, чтобы подряд все 62 матча сыграть. Как видите, «Авангард» не прогадал — Игорь провёл хорошую игру. А в буллитах нам больше повезло.

Кто доставил больше всего проблем? Больше всего понравился защитник Каски. Хорошо играет на синей линии, от него много опасности исходило.

Второй сезон в белом шлеме, без рисунка? Летом было желание покрасить шлем, но в итоге решил оставить белый. Придёт время – покрашу», — приводит слова голкипера пресс-служба казанской команды.

Билялов может продолжить карьеру в НХЛ
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