Билялов: в первом периоде «Авангард» поджал — «Ак Барс» немного не был готов

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился эмоциями после победы в матче с «Авангардом» (2:1 Б).



«Живая игра была, в первом периоде соперник нас поджал — мы немного не были готовы. Потихоньку разбегались, начали играть в свой хоккей. Удаления подвели. Но хорошо, что довели матч до победы по буллитам.



Удивился ли, что сегодня в воротах «Авангарда» играл Бобков? Нет, потому что ротация тоже должна быть. Вратари же не железные, чтобы подряд все 62 матча сыграть. Как видите, «Авангард» не прогадал — Игорь провёл хорошую игру. А в буллитах нам больше повезло.



Кто доставил больше всего проблем? Больше всего понравился защитник Каски. Хорошо играет на синей линии, от него много опасности исходило.



Второй сезон в белом шлеме, без рисунка? Летом было желание покрасить шлем, но в итоге решил оставить белый. Придёт время – покрашу», — приводит слова голкипера пресс-служба казанской команды.

Билялов может продолжить карьеру в НХЛ