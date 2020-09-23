Кадейкин о коронавирусе: нам что, из-за одного-двух человек панику или трагедию разводить?

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин после поражения в матче с «Сочи» (2:3) прокомментировал ситуацию с коронавирусом в уфимском клубе. Ранее сообщалось, что у главного тренера «Салавата» Томи Лямся и лидера команды Микаэля Гранлунда подозрение на коронавирус.
«Плохое начало — это очевидно. Проигрывать 0:3 никуда не годится. По ходу игры включились, начали оказывать давление, стали быстрее в движении, более агрессивно полезли на ворота, забили два гола, но этого оказалось недостаточно. Настроение нормальное, боевое. Нам что теперь, из одного-двух человек панику или трагедию разводить? Нет! У нас рабочий режим. Некоторые команды играют вообще в два-три звена, в две пары защитников… Наверное, думали что всё так просто пойдёт. Мы этот момент обсуждали в раздевалке. Игру то тяжело поймать, на самом деле. Победы тяжело одерживать, переламывать. В начале у нас были такие победы в одну-две шайбы за счёт характера. Наверное подумали, что дальше так и пойдёт, легко будет. Главное отличие в том, что в начале чемпионата у нас сохранялась концентрация на всю игру, мы были нацелены на ворота, на результат. А дальше, видимо, решили, что не мы будем выигрывать, а победы сами будут к нам приходить. Одного урока, видимо, нам не хватило, когда судьба немножечко подарила нам два очка в Мытищах. Значит через потерю очков, усвоим этот урок», — приводит слова Кадейкина официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Сочи» выигрывал к середине встречи — 3:0. «Салават Юлаев» смог отыграть две шайбы к 50-й минуте, однако на большее хозяев не хватило.
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