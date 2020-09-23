Купер: в начале матча Кучерова лупили так, что любому игроку было бы сложно оправиться

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Даллас Старз».

«Раньше мы были командой, которой недостаточно было вести в счете 3:0. Нам нужно было вести 9:0. Правда, если ты играешь в такой хоккей, с тобой, как правило, будут случаться всякие нехорошие вещи, особенно в плей-офф. Думаю, опыт и своевременное унижение помогли нам выправить курс этого корабля. Я искренне убеждён, что сейчас мы, наконец, пожинаем плоды выводов, которые сделали из кошмара в прошлогоднем апреле. Как там в пословице про определение сумасшествия говорится? Раз за разом делать одно и то же, ожидая другой результат? Мы так больше жить не могли. Необходимо было изменить свое отношение к делу, и это начинается со звезд. И не нужно искать более яркой иллюстрации этих перемен, чем вчерашний матч Никиты Кучерова. В начале матча его лупили так, что любому игроку было бы сложно оправиться и вернуться в игру. И посмотрите, как он вышел из этой ситуации», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В минувшем матче с «Далласом» Кучеров отметился двумя результативными передачами.

На данный момент счёт в серии между «Тампой» и «Даллас Старз» 1-1. Следующая встреча состоится в четверг, 24 сентября. Начало – в 3:00 мск.