Каменский: надо отметить мужество Кучерова. Никита проявил характер и выдержал натиск

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал ход финальной серии плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (1-1).
«Вновь существенную роль в матче сыграла дуэль российских вратарей: в первой встрече отлично выступил Худобин, во второй лучше сыграл Василевский. Он выручил команду — отсюда такой результат. Хотя игра была «туда-сюда» — качельная.
За счёт желания и настроя «Тампа» опередила «Даллас» в первом периоде, навязала свою игру и создала тот задел, который помог ей победить даже после того, как соперник встрепенулся и отыграл две шайбы. Ну и надо отметить мужество Кучерова. Ему очень доставалось от игроков «Далласа», но Никита проявил характер, сделал две передачи и выдержал натиск.
Ожидаем и дальше вязкий хоккей с равными шансами команд. Опять будет важна игра вратарей, а также то, кому удастся меньше удаляться и кто сможет дольше терпеть. Тот и выиграет», – приводят слова Каменского «Известия».
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