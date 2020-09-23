Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби во второй раз выиграл премию «Эмми»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал обладателем региональной премии «Эмми» в категории «Спортивная программа», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Награду получило видео под названием Merci Sidney. В ролике, продюсером которого стал Кросби, рассказывается о поездке хоккеиста в Римуски, где состоялась церемония выведения из обращения 87-го номера. Под этим номером в QMJHL выступал Кросби. Он провёл 121 матч в составе «Римуски», набрав 303 (120+183) очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Отметим, что Кросби уже выигрывал «Эмми». В 2016 году награду получило видео There’s no Place like Home. В нынешнем сезоне 33-летний Кросби принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, записав на свой счёт 47 (16+31) очков при показателе полезности «-8» и 15 минутах штрафного времени. В плей-офф канадец провёл четыре встречи, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+3».