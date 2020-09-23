Филатов: я ещё 10 лет играл в хоккей после МЧМ-2010, а Плющев больше нигде не работал

Хоккейный агент Никита Филатов рассказал о скандальном молодёжном чемпионате мира 2010 года, на котором сборная России заняла шестое место, а главный тренер той команды Владимир Плющев впоследствии жёстко раскритиковал Филатова.

«Это не ко мне вопрос, я же не буду сейчас комментировать, насколько плохо я себя вёл на том турнире или куда я ходил. Я даже сейчас не соглашаюсь с тем, что я плохо себя вёл. Какие-то слухи распускать можно сколько угодно, а если кто-то хочет их распустить, то он может из мухи раздуть слона, мягко говоря. Касаемо того турнира, там всё было не так, как многим кажется, не всё так однозначно. Именно поэтому я после того турнира ещё 10 лет играл в хоккей, а Владимир Анатольевич больше нигде не работал. Я ни в коем случае не говорю, что это как-то связано с его некомпетентностью или ещё с чем-то. Мы после этого несколько раз пересекались, жали друг другу руки.

Я считаю, в любом конфликте есть две стороны, не бывает такого, что на сто процентов не прав кто-то один. Я не снимаю с себя ответственности, тот турнир был провальным в моём исполнении, и в каких-то моментах я действительно вёл себя неправильно. Я всегда говорил об этом и буду говорить. Но то, как это преподносилось со стороны руководства, что я самый плохой и не прав только я, меня не устраивало. О чём я, собственно говоря, тогда и не молчал. Потому что не видел смысла молчать, это было бы неправильно. В какой-то определённый момент на меня повесили всех собак и все попытались выйти сухими из воды. Да, у игрока где-то может не получиться турнир, да, он может где-то, особенно в молодом возрасте, допускать какие-то ошибки, но сказать, что кто-то пытался найти со мной общий язык, — нет, конечно. Просто у нас сразу появился статус «конфликт», и мы в нём и плыли весь турнир», — цитирует Филатова Sport24.