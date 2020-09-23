Источник: Роман Ротенберг войдёт в тренерский штаб СКА на матч с «Сибирью»
Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг войдёт в тренерский штаб «армейской» команды на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», сообщает Sport24.
Из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствуют больше половины игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники. Помимо руководителя СКА и ФХР на лавке СКА будут присутствовать шведский тренер-методист Ларс Юханссон и канадский тренер по развитию Дэниэл Бохнер. Для 39-летнего Ротенберга этот матч станет дебютом на тренерском мостике в КХЛ.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 23 сентября, начало матча — в 19:30 мск. Предполагается, что средний возраст игроков СКА составит чуть более 21 года.
СКА выставит на матч с «Сибирью» молодёжный состав со средним возрастом чуть более 21 года
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