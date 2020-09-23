КХЛ разъяснила эпизод с незасчитанным голом Кадейкина

Пресс-служба КХЛ прокомментировала эпизод с незасчитанной шайбой «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи».



«Согласно п.2 Правила 99 Правил игры в хоккей «если шайба заброшена в ворота, либо только кажется, что шайба заброшена, судья должен дать свисток и принять решение по взятию ворот (гол или отмена гола), после чего при необходимости проконсультироваться с судьей видеоповторов».



В данном случае главный судья принял решение не консультироваться с судьей видеоповторов и самостоятельно принял решение об отмене гола, руководствуясь п.4 Правила 97 — «Взятие ворот не засчитывается, если атакующий полевой игрок толкает соперника вместе с шайбой в ворота».



Главный судья матча принял решение, действуя строго в рамках Правил, но совершил при этом методическую ошибку, не проконсультировавшись с судьей видеоповторов. Главному судье матча направлены необходимые разъяснения данного эпизода», — сообщила пресс-служба КХЛ «Чемпионату».

Напомним, что форвард уфимцев Александр Кадейкин в первом периоде при счёте 0:1 нанёс бросок по воротам гостей, после чего получил толчок в спину от защитника Рафаэля Батыршина и врезался во вратаря. Шайба при этом проскочила в сетку ворот сочинцев, но ни судьи на льду, ни судья видеоповторов не инициировали просмотр эпизода. Не было соответствующего запроса и со стороны тренерского штаба «Салавата Юлаева». Вскоре хоккеисты вышли на вбрасывание, и матч продолжился.