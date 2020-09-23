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Форвард «Автомобилиста» Макеев оштрафован

Форвард «Автомобилиста» Макеев оштрафован
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи «Автомобилист» — «Витязь», сообщает пресс-служба КХЛ.

На 54-й минуте нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Макеев получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар клюшкой соперника.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Алексея Макеева по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что «Витязь» одержал победу над «Автомобилистом» в овертайме со счётом 4:3. Макеев забросил первую шайбу во встрече, а победный гол забил Каспарс Даугавиньш.

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