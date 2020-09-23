«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, место в воротах займёт Сятери
«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Йокипакка — Морозов, Санников — Руохомаа — Пуустинен;
- Гуркин — Алексеев, Ли — Саюстов — Миловзоров;
- Хабаров — Тимашов, Шашков — Комаров — Чесалин;
- Наумов — Пастухов, Шаров — Романцев — Ромаев.
Место в воротах займёт финский легионер команды Харри Сятери, его сменщиком станет Алексей Красиков.
Напомним, что в предыдущей встрече минское «Динамо» в течение 63 секунд дважды поразило ворота голкипера «Сибири» Харри Сятери. В составе «Динамо» отличились Брэндон Козун и Шейн Принс. После неудачного начала тренерский штаб «Сибири» заменил вратаря. Вместо Сяттери на лёд вышел Алексей Красиков. В итоге Сяттери провёл на площадке всего 63 секунды.
Голкипера «Сибири» Сятери заменили уже через 63 секунды после начала матча с «Динамо» Мн
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