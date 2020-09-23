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«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, место в воротах займёт Сятери

«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, место в воротах займёт Сятери
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Йокипакка — Морозов, Санников — Руохомаа — Пуустинен;
  • Гуркин — Алексеев, Ли — Саюстов — Миловзоров;
  • Хабаров — Тимашов, Шашков — Комаров — Чесалин;
  • Наумов — Пастухов, Шаров — Романцев — Ромаев.

Место в воротах займёт финский легионер команды Харри Сятери, его сменщиком станет Алексей Красиков.

Напомним, что в предыдущей встрече минское «Динамо» в течение 63 секунд дважды поразило ворота голкипера «Сибири» Харри Сятери. В составе «Динамо» отличились Брэндон Козун и Шейн Принс. После неудачного начала тренерский штаб «Сибири» заменил вратаря. Вместо Сяттери на лёд вышел Алексей Красиков. В итоге Сяттери провёл на площадке всего 63 секунды.

Голкипера «Сибири» Сятери заменили уже через 63 секунды после начала матча с «Динамо» Мн
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