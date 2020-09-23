«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, место в воротах займёт Сятери

«Сибирь» огласила состав на матч со СКА, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Йокипакка — Морозов, Санников — Руохомаа — Пуустинен;

Гуркин — Алексеев, Ли — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Шашков — Комаров — Чесалин;

Наумов — Пастухов, Шаров — Романцев — Ромаев.

Место в воротах займёт финский легионер команды Харри Сятери, его сменщиком станет Алексей Красиков.

Напомним, что в предыдущей встрече минское «Динамо» в течение 63 секунд дважды поразило ворота голкипера «Сибири» Харри Сятери. В составе «Динамо» отличились Брэндон Козун и Шейн Принс. После неудачного начала тренерский штаб «Сибири» заменил вратаря. Вместо Сяттери на лёд вышел Алексей Красиков. В итоге Сяттери провёл на площадке всего 63 секунды.