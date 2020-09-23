СКА объявил состав на матч с «Сибирью», Бердин дебютирует за петербуржцев

СКА объявил состав на матч с «Сибирью», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Арсений Бринкман — Кирсанов, Ткачёв — Морозов — Николаев;

— Морозов — Николаев; Ващенко — Грязнов, Кузьменко — Аалтонен — Глотов;

— — Глотов; Зоркин — Коромыслов, Тимкин — Хуснутдинов — Подколзин;

— Хуснутдинов — Подколзин; Зеленов — Спиридонов, Кровяков — Иванцов — Чибриков.

В составе СКА дебютирует голкипер Михаил Бердин, который займёт место в воротах. Его сменщиком станет Валерий Бринкман.



22-летний Бердин в минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге. Россиянин провёл в регулярном чемпионате 42 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,89. Также вратарь отметился двумя результативными передачами.



Права на голкипера в России принадлежали ХК «Сочи», однако 15 сентября клубы произвели обмен, в результате которого петербургскому клубу перешли права на голкипера Бердина, «Сочи» получил права на шведского центрфорварда Оскара Стена.