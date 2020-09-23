Экс-защитник «Авангарда» Франсон продолжит карьеру в АХЛ
Канадский защитник Коди Франсон подписал годичный контракт с командой АХЛ «Рокфорд Айсхогс», сообщается на официальном сайте команды.
«Рокфорд» является фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс».
Напомним, что 33-летний хоккеист с 2018 по 2020 год выступал за омский «Авангард». Защитник принял участие в 98 матчах в КХЛ, забросив 8 шайб и сделав 35 результативных передач при показателе полезности «+24» и 38 минутах штрафного времени. В плей-офф Франсон сыграл в 25 встречах, забросив 5 шайб и сделав 18 результативных передач при показателе полезности «-3» и 6 минутах штрафа. У хоккеиста есть опыт выступления в НХЛ, он выступал за «Нэшвилл Предаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Баффало Сэйбрз» и «Чикаго Блэкхоукс».
Коди Франсон близок к уходу из КХЛ
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