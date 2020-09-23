В нижегородском «Торпедо» зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом

В нижегородском «Торпедо» выявлено восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.



«Сейчас у «Торпедо» восемь официально подтверждённых Роспотребнадзором. Как уже говорил, мы даже игроков с симптомами ОРВИ, несмотря на то что у них отрицательные тесты ПЦР, также изолируем. Таким образом, у «Торпедо» большая часть игроков основной команды была помещена в изоляцию», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».



Ранее сообщалось, что встреча между «Торпедо» и рижским «Динамо», которая должна была пройти в столице Латвии 22 сентября, перенесена на более поздний срок. 20 сентября «Торпедо» объявило о четырёх случаях заражения COVID-19 в клубе.



Прежде от участия в ближайших матчах КХЛ из-за вспышки коронавируса отказалось рижское «Динамо».

КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»