В нижегородском «Торпедо» зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом

В нижегородском «Торпедо» выявлено восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
«Сейчас у «Торпедо» восемь официально подтверждённых Роспотребнадзором. Как уже говорил, мы даже игроков с симптомами ОРВИ, несмотря на то что у них отрицательные тесты ПЦР, также изолируем. Таким образом, у «Торпедо» большая часть игроков основной команды была помещена в изоляцию», — приводит слова Морозова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что встреча между «Торпедо» и рижским «Динамо», которая должна была пройти в столице Латвии 22 сентября, перенесена на более поздний срок. 20 сентября «Торпедо» объявило о четырёх случаях заражения COVID-19 в клубе.
Прежде от участия в ближайших матчах КХЛ из-за вспышки коронавируса отказалось рижское «Динамо».
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