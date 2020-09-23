Хуснутдинов: СКА показал, что молодые могут играть. Спокойно вышли, что пугаться-то?

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:4).



«Команда показала, что молодые ребята могут играть. Не хватило опыта, а так, все пацаны бились до последнего. У многих это был дебют. Главное отличие уровня КХЛ — скорость, интеллект игроков, мастерство.

Первый пропущенный гол после рикошета от моего конька? Бывает, это хоккей. Ребята подбодрили, тренерский штаб, команда помогли справиться с этим голом.



Роман Борисович Ротенберг подсказывал, подбадривал. Он не выделялся, как и весь тренерский штаб, помогал команде.



Многие ребята узнали вчера, что будут играть. Нам сказали не переживать. Сказали, что там такие же люди играют, тоже ошибаются. Подбодрили нас, мы спокойно вышли. Надо играть спокойнее, полкоманды всё равно молодые ребята, что пугаться-то?



Конечно, игра в КХЛ — это опыт игры со взрослыми мужиками, помогает почувствовать физику. Это незабываемый опыт перед молодёжным чемпионатом мира», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.