Стивен Стэмкос выйдет на лёд в составе «Тампы» спустя 210 дней

30-летний канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос примет участие в 3-й игре финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1-1). Пресс-служба «Тампы» уже опубликовала видео выхода из раздевалки капитана «молний» в преддверии игры с «Далласом».

Видео доступно в «твиттере» «Тампа-Бэй».

Видео доступно в «твиттере» «Тампа-Бэй».

Как сообщает корреспондент Sportsnet Крис Джонстон в «Твиттере», Стэмкос уже проводит разминку на льду в составе «Тампы». Он появится на льду впервые за 210 дней. Его последнее появление в составе «Тампы» датируется 26 февраля, в игре регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4). Стэмкос завершил регулярный сезон с серией набранных очков (12+10) в 15 играх кряду, с 14 января по 25 февраля, что является третьей по продолжительности серией в истории франшизы.