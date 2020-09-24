Стивен Стэмкос отметился голом в дебютной игре текущего плей-офф НХЛ

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К середине 1-го периода в счёте ведут номинальные гости льда – 2:1. Счёт в серии равный – 1-1.

Счёт в игре был открыт на 6-й минуте встречи российским форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым. Уже спустя минуту 30-летний капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос после стремительного прохода по флангу из зоны круга вбрасываний в дальний верхний угол ворот Антона Худобина. Отметим, что для него эта игра дебютная в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.



В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 57 встреч, в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14».