Защитник «Тампы» Хедман сравнялся по голам с лидерами снайперской гонки Кубка Стэнли

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К началу 2-го периода в счёте ведут номинальные гости льда – 3:1. Счёт в серии равный – 1-1.
На 1-й минуте 2-го периода точный бросок канадского защитника «Тампы» Виктора Хедмана вновь восстановил отрыв «молний» в два гола. Эта заброшенная шайба помогла ему войти в список лидеров снайперской гонки текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Сейчас Хедман делит первую строчку сразу с трёмя игроками — Брейденом Пойнтом («Тампа»), Бо Хорватом («Ванкувер») и Джо Павелски («Даллас») – у всех троих по 10 заброшенных шайб, однако вышеперечисленные игроки выступают на позиции нападающих, в отличие от Хедмана.
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