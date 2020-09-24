Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Тампы» Хедман сравнялся по голам с лидерами снайперской гонки Кубка Стэнли

Защитник «Тампы» Хедман сравнялся по голам с лидерами снайперской гонки Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит 3-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К началу 2-го периода в счёте ведут номинальные гости льда – 3:1. Счёт в серии равный – 1-1.

На 1-й минуте 2-го периода точный бросок канадского защитника «Тампы» Виктора Хедмана вновь восстановил отрыв «молний» в два гола. Эта заброшенная шайба помогла ему войти в список лидеров снайперской гонки текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Сейчас Хедман делит первую строчку сразу с трёмя игроками — Брейденом Пойнтом («Тампа»), Бо Хорватом («Ванкувер») и Джо Павелски («Даллас») – у всех троих по 10 заброшенных шайб, однако вышеперечисленные игроки выступают на позиции нападающих, в отличие от Хедмана.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Роман Йози признан лучшим защитником сезона НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020