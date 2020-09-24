Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кучеров вышел на восьмое место среди российских игроков по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Кучеров вышел на восьмое место среди российских игроков по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, благодаря чему набрал 91-е очко за карьеру в плей-офф. 27-летний нападающий вышел на восьмое место по этому показателю среди российских игроков, превзойдя результат Сергея Гончара (90 баллов). Следующей целью для Никиты является результат Игоря Ларионова (97 очков).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 87-м в плей-офф НХЛ.

Кучеров превзошёл результат Буре по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020