Кучеров вышел на восьмое место среди российских игроков по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:2. Команда Джона Купера повела в серии — 2-1.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче, благодаря чему набрал 91-е очко за карьеру в плей-офф. 27-летний нападающий вышел на восьмое место по этому показателю среди российских игроков, превзойдя результат Сергея Гончара (90 баллов). Следующей целью для Никиты является результат Игоря Ларионова (97 очков).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах). Для Кучерова матч с «Далласом» стал 87-м в плей-офф НХЛ.