Шапиро: Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу
Клубный обозреватель «Даллас Старз» Шон Шапиро прокомментировал поражение команды в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2).
«Худобин не виноват в поражении, но впереди «Даллас» ждёт бэк-ту-бэк. И если вы знаете, как сильно Бен Бишоп хочет играть и как сильно доверяет ему Рик Боунесс, то поймёте, почему теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу в четвёртом матче серии», — полагает Шапиро.
Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на Джейка Оттингера. Бишоп отсутствовал в заявке «Даллас» с официальной причиной «не готов играть». В последний раз американский голкипер выходил на лёд в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6).
Тренер «Далласа» — о поражении: если вы тыкаете пальцем в Бишопа, то тыкаете не туда
- 24 сентября 2020
-
08:05
-
08:00
-
07:31
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:18
-
06:13
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:48
-
05:43
-
05:25
-
04:50
-
04:28
-
03:45
-
03:34
-
03:11
-
02:57
- 23 сентября 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:37
-
23:15
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:37
-
22:33
-
22:28
Партнерский контент