Шапиро: Худобин не виноват в поражении, но теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу

Клубный обозреватель «Даллас Старз» Шон Шапиро прокомментировал поражение команды в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2).

«Худобин не виноват в поражении, но впереди «Даллас» ждёт бэк-ту-бэк. И если вы знаете, как сильно Бен Бишоп хочет играть и как сильно доверяет ему Рик Боунесс, то поймёте, почему теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу в четвёртом матче серии», — полагает Шапиро.

Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на Джейка Оттингера. Бишоп отсутствовал в заявке «Даллас» с официальной причиной «не готов играть». В последний раз американский голкипер выходил на лёд в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6).