Дикинсон: непростительно допускать нарушения, которые делает «Даллас»

Форвард «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон прокомментировал поражение в третьем матче финалат Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2).

«Для нас непростительно допускать нарушения, которые мы делаем. Конечно, также надо уменьшить число потерь, потому что они помогают их атакующей игре. Соперник оказался здесь не просто так, поэтому если давать им шансы, они будут их использовать», – цитирует Дикинсона пресс-служба НХЛ.

Ранее канадский журналист Марк Спектор раскритиковал нападающего «Далласа» Александра Радулова за его игру в матче. Российский форвард заработал два невынужденных удаления, одно из которых реализовал защитник «молний» Виктор Хедман. Гол шведского защитника в результате оказался победным.