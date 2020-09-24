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Боунесс: «Даллас» выглядел плохо. Четыре гола «Тампы» мы организовали сами в свои ворота

Боунесс: «Даллас» выглядел плохо. Четыре гола «Тампы» мы организовали сами в свои ворота
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал поражение в третьем матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2).

«В первом периоде мы сделали несколько ошибок и заплатили за это высокую цену. Но мы были очень довольны первым периодом. Много бросков, качественные голевые моменты… Первый период не был проблемой.

Во втором периоде мы потеряли командную игру, потеряли темп, потеряли фокус на происходящем. Мы выглядели реально плохо. Первые четыре гола «Тампы» мы организовали сами в свои ворота. Даже не знаю, что тут можно было изменить по составу, чтобы этого не произошло. Но теперь мы должны выбросить этот матч из головы — и готовиться к следующему матчу», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

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