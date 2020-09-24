Макдона: нам всем было неприятно потерять Стэмкоса, но «Тампу» ничем не удивить

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 2-1).

«Нам всем неприятно было сегодня потерять Стэмкоса, но в этом плей-офф мы уже играли и в девять форвардов, и в пять защитников. Так что нас ничем не удивить. Кто бы ни выходил на лёд, он знает свою задачу. Мы знаем, в какой хоккей хотим играть, и когда мы придерживаемся этого рецепта, то побеждаем», — цитирует Макдону пресс-служба НХЛ.

Канадский форвард «молний» Стивен Стэмкос провёл первый матч в нынешнем плей-офф. Капитан «Лайтнинг» отыграл всего две минуты и 47 секунд, но за это время успел отметиться заброшенной шайбой и войти в историю Национальной хоккейной лиги.