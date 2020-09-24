Боунесс: Худобин был скалой для «Далласа». Без него нас бы в финале не было

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс объяснил решение заменить российского голкипера Антона Худобина после двух периодов третьего матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5, 1-2 в серии).

«Худобин был скалой для нас. Без него нас бы в финале не было. Никто не выходит в финал без отличной игры вратаря. Замена? Мы сделали это, чтобы дать ему передохнуть, а также дать Эттингеру больше опыта», – цитирует Боунесса пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Голкипер Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на дебютанта НХЛ Джейка Эттингера. Американский голкипер Бен Бишоп отсутствовал в заявке «Далласа» с официальной причиной «не готов играть».