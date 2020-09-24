Пастор: «Даллас» всё ещё пытается вывести Кучерова из игры, но ему это снова не удалось

Автор издания Tampa Bay Times Фрэнк Пастор оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 1-1).

«Они всё ещё пытаются вывести Кучерова из игры при помощи жёстких приёмов, но в третьем матче «Далласу» это так же не удалось, как и во втором. Радулов ударил его в начале матча, когда тот выскочил из угла зоны. Вскоре после этого Хейсканен совершил потерю шайбы, отправив Кучерова один на один с Худобиным. Никита в таких ситуациях не промахивается.



Брейден Пойнт, как и Кучеров, заставил оппонентов заплатить даже за малейшую ошибку. Они вдвоём сделали результат во втором периоде, когда у «Далласа» получилась плохая смена и потеря шайбы в средней зоне. Пойнт забил и мог никуда не торопиться после передачи Кучерова», — отметил Пастор.