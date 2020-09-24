«Ак Барс» отправился на четырёхматчевую выездную серию, сообщается на официальном сайте казанского клуба. Команде Дмитрия Квартальнова предстоит поездка на выезд по маршруту Санкт-Петербург – Череповец – Нижний Новгород – Ярославль. На выезд отправились 29 игроков – три вратаря, девять защитников и 17 нападающих.



Вратари: Тимур Билялов, Джамиль Гарипов, Адам Рейдеборн.



Защитники: Николай Богатов, Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.



Нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Михаил Глухов, Артём Галимов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Савелий Кувардин, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Александр Хованов.

25 сентября «Ак Барс» сыграет со СКА (19:30 мск), 27 сентября – с «Северсталью» (17:30), 29 сентября – с «Торпедо» (19:00), 1 октября – с «Локомотивом» (19:00).