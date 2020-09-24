Соркин: хочу взять реванш у «Северстали», будет хорошая, яркая и боевитая игра
Форвард ЦСКА Максим Соркин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 19:30 мск.
«Прекрасно помню прошлогодний матч, 1:2 в овертайме. Хороший соперник с молодым составом. Думаю, они одержали победу благодаря правильному настрою.
Конечно, я хочу взять реванш у «Северстали». Будет хорошая, яркая и боевитая игра. Нам нужна победа», – цитирует Соркин пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Армейцы» набрали 11 очков в семи матчах. «Северсталь» располагается на четвёртом месте, набрав 9 очков.
ЦСКА одержал четыре победы в пяти последних матчах. «Северсталь» одержала победы в двух последних встречах.
Группа поддержки позировала на трибуне, со Швырёва сбили шлем. Фото с ЦСКА — «Металлург»
- 24 сентября 2020
-
18:41
-
18:35
-
18:04
-
17:56
-
17:53
-
17:36
-
17:12
-
16:57
-
16:32
-
16:26
-
15:49
-
15:39
-
14:45
-
14:20
-
14:06
-
13:59
-
13:31
-
13:02
-
12:40
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
11:02
-
10:46
-
10:20
-
10:05
-
10:01
-
09:34
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:05
-
08:00
-
07:31
Партнерский контент