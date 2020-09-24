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Соркин: хочу взять реванш у «Северстали», будет хорошая, яркая и боевитая игра

Соркин: хочу взять реванш у «Северстали», будет хорошая, яркая и боевитая игра
Хоккей / КХЛ 0

Форвард ЦСКА Максим Соркин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 19:30 мск.

«Прекрасно помню прошлогодний матч, 1:2 в овертайме. Хороший соперник с молодым составом. Думаю, они одержали победу благодаря правильному настрою.

Конечно, я хочу взять реванш у «Северстали». Будет хорошая, яркая и боевитая игра. Нам нужна победа», – цитирует Соркин пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Армейцы» набрали 11 очков в семи матчах. «Северсталь» располагается на четвёртом месте, набрав 9 очков.

ЦСКА одержал четыре победы в пяти последних матчах. «Северсталь» одержала победы в двух последних встречах.

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