Орлов — о появлении Ротенберга на тренерской скамейке СКА: Чапаев тоже шёл вперёд с шашкой

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о включении вице-президента ХК СКА Романа Ротенберга в тренерский штаб на матч КХЛ с «Сибирью». Из-за положительных тестов на коронавирус в составе петербуржцев отсутствовало больше половины игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники. Ротенберг впервые выполнял функции тренера.

«Ротенберг на тренерской скамейке — это нормально. Что тут такого? Он же член штаба, даже руководитель штаба СКА. Если нет Брагина, нет второго тренера, то почему нет? Когда есть необходимость, надо выходить. Чапаев тоже воевал, шёл вперёд с шашкой. Это нормально, это оживление.

Может ли Ротенберг в будущем стать главным тренером СКА? Если захочет. Я хорошо знаю Романа, и он очень способный, головастый. Он же воспитывался в основном в Финляндии, начинал играть в хоккей, причём прилично играл. Сейчас за ветеранов выходит играть. Но мне кажется, что тренерская карьера его не прельщает. Ротенберг — великолепный менеджер. У него хорошее образование, он окончил школу именно по менеджменту в Лондоне. Так что человек на своём месте", — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».