КХЛ подтвердила отмену матча «Динамо» Рига — ЦСКА

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила об отмене матча регулярного чемпионата «Динамо» Рига — ЦСКА. Решение принято в связи с тем, что рижский клуб из-за заражения игроков коронавирусом ушёл на карантин.

«Динамо» (Рига) принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с Регламентом КХЛ и просит КХЛ проинформировать клуб ЦСКА (Москва) об отсутствии необходимости прибытия команды в Ригу на указанный матч в целях обеспечения безопасности хоккеистов клуба-гостя и минимизации убытков, связанных с неявкой «Динамо» (Рига) на матч», — говорится в сообщении.

19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом. 22 сентября стало известно ещё о пяти подтверждённых случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров рижского коллектива Юрис Савицкис заявил, что основной состав команды будет закрыт на карантин до 5 октября. До этой даты рижский клуб должен сыграть дома с московскими «Динамо» (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября), а также с минским «Динамо» (1 октября). 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».