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Гатиятулин: благодарю игроков «Трактора» за самоотдачу, будем работать над реализацией

Гатиятулин: благодарю игроков «Трактора» за самоотдачу, будем работать над реализацией
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча закончилась победой уфимцев со счтёом 3:1.

«Непростой матч, скоростной. Заработали ненужные удаления. Тем не менее, благодарю команду за самоотдачу. Будем работать над реализацией. Драка Евенко? Это хоккей, эмоции, всегда присутствует борьба.

Почему отсутствовал Оберг? У нас шесть легионеров. Дали возможность сыграть другим иностранцам. Это не очень хорошо, что кто-то не играет. Но все стараются, Берглунд сыграл неплохо», — цитирует Гатиятулина «ГорОбзор».

«Салават Юлаев» после этой победы вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы набрали 14 очков. «Трактор» находится на шестом месте, челябинский клуб набрал девять очков.

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