Кравец: работа легионеров заключается в том, чтобы тащить команду

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча закончилась победой «Витязя» со счётом 4:1.

«Интересная, быстрая игра. Две команды, которые не хотели уступать. Мы хорошо начали первый период. Когда забиваешь быстрые голы, легче играть. Мы знали, что «Металлург — сильный соперник, хорошая команда, ребята настроились после победы над «Автомобилистом». Выполнили установку.

Ещё раз хочу поздравить нашего вратаря Антона Тодыкова с первой победой, у него сегодня день рождения. Он сделал подарок себе, команде и всем болельщикам. Решение по выбору вратаря? Принималось ещё в Подольске. Ежов ещё набирает форму после того, как много пропустил, одну игру играет отлично, несколько игр не получились. Поэтому решили поставить играть в ворота Тодыкова. Он долго был третьим вратарем, отлично отыграл в ВХЛ. Сегодня он провёл достойный матч. Это важно, когда вратарь цепляется и помогает команде.

Евгений Артюхин? Он целый год почти не играл, были травмы. Но потом втянулся, в плей-офф со СКА себя отлично проявил. В этом сезоне он с самого начала, видно, что набрал свою форму, добавил. Радует, что не удаляется, а ещё больше радует, как он играет в меньшинстве. Сегодня удалось забить, уверен, что это — его не последний гол.

Денфорт и его дубль? У нас все легионеры хорошо играют, но игру выигрывает команда. А работа легионеров и заключается в том, чтобы тащить команду и забивать решающие голы. Сегодня получилось — в предыдущих матчах шайба не шла. Легионеры здорово влились, они живут командой. Я рад и благодарен им за это», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.