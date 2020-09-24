Шалунов: вратарь оставил ЦСКА в игре в матче с «Северсталью», спасибо ему

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился своим мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча закончилась со счётом 5:0.

«Хорошая игра получилась. Считаю, что мы доминировали в первом и третьем периодах. Во втором чуть выбились из игры, соперник поддавил. Вратарь оставил нас в игре, спасибо ему.

Почему уже третью игру подряд не можем забить во втором периоде? Не придерживаемся той тактики, которую отрабатываем на тренировках, которую от нас требует тренерский штаб. Будем работать над этим и думаю, что исправим это.

Каждый день работаем на вбрасываниях. Сегодня реализовали всё задуманное, поэтому было такое преимущество в данном компоненте», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.