Немировски: у «Торпедо» совсем сложная ситуация в команде, но мы не сдаёмся и играем

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча закончилась победой хабаровчан со счётом 3:2 ОТ.
«Ровная игра. Были моменты в овертайме забить. Жаль, что не смогли это использовать. Шансов на то, что кто-то из отсутствующих присоединится к нам в ближайшее время, нет. Не факт, что у нас сохранится и этот состав на следующий матч. Мы все понимаем ситуацию, кто-то не тренировался перед игрой три-четыре дня, а кто-то не тренировался две недели. Благодарен команде, что играли до конца и бились. И молодёжная тройка неплохо себя проявила в паре моментов.
Хотел их выпустить и в третьем периоде, но не сложилось. Третью или четвёртую игру руководим игрой на скамейке вдвоём с Сандисом Озолиньшем, это естественно накладывает свой отпечаток. У нас совсем сложная ситуация в команде, но мы не сдаёмся и играем», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.
Ранее стало известно, что в «Торпедо» зафиксировали вспышку коронавируса.
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