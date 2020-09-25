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Дрегер: всё серьёзно. «Виннипег» слушает предложения по обмену Лайне

Дрегер: всё серьёзно. «Виннипег» слушает предложения по обмену Лайне
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» готов обменять форварда Патрика Лайне, утверждает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Всё серьёзно. Они знают, что им нужно. Это второй центрфорвард и защитник для топ-4. При этом генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф не может полагаться исключительно на рынок свободных агентов. Так или иначе, но сейчас он выслушивает предложения по обмену Лайне», – цитирует Дрегера TSN.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний финн набрал 63 очка в 68 матчах, забив 28 голов и сделав рекордные для себя 35 голевых передач. В Кубке Стэнли провёл только один матч, в котором получил травму и более на лед не выходил.

Второй номер драфта НХЛ 2016 года в общей сложности провёл в лиге 305 матчей, в которых набрал 249 (138+109) очков. Его контракт рассчитан ещё на один сезон, кэпхит – $ 6,75 млн.

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