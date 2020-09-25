Дрегер: всё серьёзно. «Виннипег» слушает предложения по обмену Лайне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» готов обменять форварда Патрика Лайне, утверждает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Всё серьёзно. Они знают, что им нужно. Это второй центрфорвард и защитник для топ-4. При этом генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф не может полагаться исключительно на рынок свободных агентов. Так или иначе, но сейчас он выслушивает предложения по обмену Лайне», – цитирует Дрегера TSN.



В минувшем регулярном чемпионате 22-летний финн набрал 63 очка в 68 матчах, забив 28 голов и сделав рекордные для себя 35 голевых передач. В Кубке Стэнли провёл только один матч, в котором получил травму и более на лед не выходил.



Второй номер драфта НХЛ 2016 года в общей сложности провёл в лиге 305 матчей, в которых набрал 249 (138+109) очков. Его контракт рассчитан ещё на один сезон, кэпхит – $ 6,75 млн.