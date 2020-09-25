Грабовский: посмотрев на Дацюка, наверное, снова захочется вернуться на лёд. Восхищаюсь им

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» рассказал о своём отношении к форварду уральской команды Павлу Дацюку.



«Из-за коронавируса такая ситуация, что игрокам до игры сложно выйти, поэтому ещё не виделись. После игры должны встретиться, пообщаться. Всегда вспоминаю моменты, когда играли в ЦСКА. Для меня это был огромный опыт. В принципе я и поехал в ЦСКА, чтобы сыграть с Павлом. Мне приятно, что он тоже с теплотой вспоминает те моменты. С ним общались в прошлом сезоне, когда играли «Динамо» и «Автомобилист». Понимаю, что он занятой человек, лишний раз не беспокою.



Восхищаюсь Дацюком. И думаю: он играет, а я нет. Как-то ему говорил, что хочу вернуться, возобновить карьеру. Он был одним их тех, кто меня отговаривал, говорил, что лучше завершить карьеру. Послушал такого мастера, понял, что здоровье важнее, учитывая мои травмы. Но, посмотрев на него, после сегодняшнего матча, наверное, снова захочется вернуться», — приводит слова Грабовского пресс-служба «Динамо».

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