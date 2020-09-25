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СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», у питерцев четыре изменения

СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», у питерцев четыре изменения
Хоккей / КХЛ 0

СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере». В команде с берегов Невы четыре изменения в сравнении с предыдущей встречей: вместо Коромыслова, Иванцова, Глотова и Зеленова в матче примут участие Калабушкин, Гордин, Иванов и Яруллин.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Арсений Бринкман — Кирсанов, Ткачёв — Морозов — Николаев;
  • Ващенко — Грязнов, Кузьменко — Аалтонен — Подколзин;
  • Зоркин — Калабушкин, Иванов — Хуснутдинов — Тимкин;
  • Яруллин — Кровяков, Чибриков — Спиридонов — Гордин.

Место в воротах займёт Михаил Бердин. Его сменщиком станет Валерий Бринкман.

Напомним, что «армейцы» выйдут на матч молодёжным составом из-за проблем с коронавирусом. Ранее стало известно, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом»

Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»
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