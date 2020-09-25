СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», у питерцев четыре изменения
СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере». В команде с берегов Невы четыре изменения в сравнении с предыдущей встречей: вместо Коромыслова, Иванцова, Глотова и Зеленова в матче примут участие Калабушкин, Гордин, Иванов и Яруллин.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Арсений Бринкман — Кирсанов, Ткачёв — Морозов — Николаев;
- Ващенко — Грязнов, Кузьменко — Аалтонен — Подколзин;
- Зоркин — Калабушкин, Иванов — Хуснутдинов — Тимкин;
- Яруллин — Кровяков, Чибриков — Спиридонов — Гордин.
Место в воротах займёт Михаил Бердин. Его сменщиком станет Валерий Бринкман.
Напомним, что «армейцы» выйдут на матч молодёжным составом из-за проблем с коронавирусом. Ранее стало известно, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом»
Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»
- 25 сентября 2020
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