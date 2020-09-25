СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», у питерцев четыре изменения

СКА объявил состав на матч с «Ак Барсом», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере». В команде с берегов Невы четыре изменения в сравнении с предыдущей встречей: вместо Коромыслова, Иванцова, Глотова и Зеленова в матче примут участие Калабушкин, Гордин, Иванов и Яруллин.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Арсений Бринкман — Кирсанов, Ткачёв — Морозов — Николаев;

— Морозов — Николаев; Ващенко — Грязнов, Кузьменко — Аалтонен — Подколзин;

— Подколзин; Зоркин — Калабушкин, Иванов — Хуснутдинов — Тимкин ;

; Яруллин — Кровяков, Чибриков — Спиридонов — Гордин.

Место в воротах займёт Михаил Бердин. Его сменщиком станет Валерий Бринкман.



Напомним, что «армейцы» выйдут на матч молодёжным составом из-за проблем с коронавирусом. Ранее стало известно, что первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом»